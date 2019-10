“No es verdad que hayamos perdido la batalla cultural, me parece que se montó un engaño, y que sabia y pacíficamente supimos cómo desarticular; tendiendo un puente que recuperará la esperanza a los que les habían enseñado a odiarnos”, detalló Kicillof.

Por otra parte, Kicillof reveló que “la batalla cultural no se perdió” porque en la elección lo “votaron los trabajadores, maestros, sectores del movimiento obrero, y una parte importantísima de la clase media”.

“Como dijo Cristina (Fernández de Kirchner) ‘lo que hicimos no fue ganar una elección sino cerrar un ciclo neoliberal'”.

En esa sintonía, expresó que “cuando uno dice a qué le ganamos, definitivamente le ganamos al neoliberalismo, y a la posibilidad de que esto continuara. No fue largo gracias a la lucha, el trabajo, la política y finalmente a la democracia y la elección”.