Se reunieron ayer, y definieron pedirle al ex intendente un paso al costado en la conducción del PJ...

Según testimonios, los asaltantes contaban con información en cuanto a la presencia de una importante suma de dinero en el lugar, presumiblemente para el pago de salarios. Ingresaron fuertemente armados a la firma Mobilarg y emprendieron tras hacerse con el botín emprendieron la huida, no sin antes tirotearse con el custodio de la empresa, policía retirado, quien resultó herido de gravedad.