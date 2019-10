Por su parte, el vecino Horacio opinó: “Estoy muy contento de que estén renovando las veredas, es un adelanto para el barrio. Viene quedando todo espectacular, estoy encantado. Va a quedar muy bien, los negocios necesitan tener estacionamiento, me hace poner muy bien que estén mejorando”.

Los vecinos de la zona celebraron el avance de la renovación de las veredas. El carnicero Hugo, consideró: “Me parece muy bueno que estén renovando las veredas, todos están contentos de la renovación que se está haciendo y progresando en el barrio. Es necesario que cierren celdas de estacionamiento porque hay muchos vehículos que no dejan lugar para estacionar”.