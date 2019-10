El candidato a jefe comunal de José C. Paz votó esta mañana en la Escuela 21. Lo hizo junto a su pequeña...

Se reunieron ayer, y definieron pedirle al ex intendente un paso al costado en la conducción del PJ...

En el lugar hay presencia policial, pero lejos de la toma. Al momento no hay orden de desalojo, y la tensión va en aumento.

Por su parte, una funcionaria de la Municipalidad de José C. Paz se apersonó en el lugar y dialogó con los usurpadores. Les dijo que si el predio pertenece al gobierno nacional, gestionarían su permanencia en el mismo, caso contrario si el propietario es un privado. De todos modos no instó a desalojar.

Desde hace varios días, un importante grupo de personas usurparon un predio lindante al barrio Néstor Kirchner. “La Municipalidad se lava las manos y no hace nada”, dicen los vecinos, quienes denuncian que los okupas roban y atemorizan en el lugar.

Tensión por toma de terrenos en José C. Paz