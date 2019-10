El ex precandidato a intendente del Frente de Todos, Octavio Argüello, se refirió a la derrota electoral...

“Vamos a pedirle que dé un paso al costado, si no lo acepta, renunciamos a las secretarías”, dijo un dirigente, autoridad del justicialismo local.

Entienden que no permite la discusión necesaria para construir una renovación con chances reales de conformar una opción electoral interesante para el vecino. Además, el rechazo ciudadano a la imagen de Hugo Curto perjudica a cualquier candidato del espacio.

La mayoría de los dirigentes y referentes del justicialismo tresfebrerense entienden que llegó el momento de la renovación, y no hay tiempo que perder si se quiere recuperar el distrito en 2023. Ayer se reunió el bloque de concejales del Partido Justicialista, hoy enmarcados en el Frente de Todos, y definieron casi por unanimidad “aconsejarle” al ex intendente Hugo Curto dar un paso al costado en la presidencia del PJ.

Se reunieron ayer, y definieron pedirle al ex intendente un paso al costado en la conducción del PJ de Tres de Febrero tras la derrotas consecutivas de 2015, 2017 y 2019. Apuntan a un adelantamiento de las elecciones. No apoyaron la iniciativa Hugo Sebastián Curto y Agustín Ciorciari.