La propuesta tiene un triple objetivo, evitar la contaminación ambiental que implican los residuos electrónicos; que los vecinos puedan donar aquellos equipos que ya no utilizan; y por último, junto a los profesionales de la Fundación Equidad, convertir estos elementos en desuso en computadoras nuevas que luego son entregadas a distintas instituciones locales que las necesitan.

El intendente Gustavo Posse se acercó hasta el lugar para recorrer la nueva sala. “El objetivo es avanzar en el cuidado del medio ambiente y en la inclusión tecnológica. Me produce una alegría muy grande ver que cada vez más vecinos colaboran con esta iniciativa que tiene una labor social importante ya que estos elementos electrónicos reconvertidos son destinados a distintos centros y lugares de alfabetización. En este caso, a una institución municipal muy importante que ayuda a muchos chicos”, expresó.