Con el propósito de seguir construyendo “el lugar de la familia”, Leo Nardini explicó: “El esquema de obra pública no lo hemos parado y no lo vamos a parar porque si la gente lo ha valorado, es porque quiere vivir mejor”. “Se trata de dar una solución definitiva a estas problemáticas después de tantos años y que la gente sienta que se acordaron de ellos a través de la obra pública descentralizada. Poder charlar con los vecinos creo que es lo mejor, es lo que nos trajo hasta acá y es lo que nos va a seguir manteniendo en el tiempo”, finalizó el intendente.

En la intersección de José Marti y Pío XII, se encuentra la Plaza Güemes, un espacio recuperado por el Estado municipal. Al recordar que se trató de una de las primeras plazas inauguradas por la gestión, Nardini dijo que “en estos tiempos de crisis económica, pasó de ser un lugar que no era lindo a un lugar donde las tardes y los fines de semana se llena de familias, y la familia unida hace que todo lo nocivo se aleje. Hay que seguir profundizando en eso, en los diferentes lugares de nuestro municipio”.