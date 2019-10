Se realizó la primera reunión de la Mesa de Gestión Ambiental Permanente en Vicente López. Allí estuvo presente el intendente Jorge Macri, acompañado por parte de su gabinete y distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Más Oxigeno, Fundación Manos Verdes, Geofans, Vida Silvestre y Aves Argentinas.

“Vicente López puede demostrar que una ciudad puede crecer y desarrollarse, pero además ser, desde el punto de vista ambiental, sensible y equilibrada”, dijo el jefe comunal.