“Seguimos en contacto con quienes no queden hoy para continuar acompañándolos en esta búsqueda”, aseguró la edil. Y agregó con respecto a cómo surgió esta posibilidad laboral: “Puntualmente con la empresa Mostaza tenemos una relación previa. Ellos firmaron un convenio con el Ministerio de Trabajo mediante el cual la cartera se hace cargo de un porcentaje del sueldo de los chicos los primeros meses. Para la empresa es una herramienta importante y para nosotros también porque genera oportunidad para los jóvenes”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com