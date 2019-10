El ex precandidato a intendente del Frente de Todos, Octavio Argüello, se refirió a la derrota electoral...

“Hay que consolidar la unidad política lograda, no solo dentro de los canales institucionales, sino con distintas expresiones políticas en la calle o en los espacios que tengamos. El Frente de Todos es una fuerza mucho más potente y heterogénea que el peronismo. Tenemos que valorar esa diversidad para poder seguir creciendo, y entender que hay nuevas luchas en la sociedad que tenemos que tomar, como el feminismo, el ambientalismo o las luchas de los estudiantes”, finalizó.

“Necesitamos políticas públicas para parar la crisis. Es obligación del intendente y del Concejo Deliberante actuar. Creo que es necesario que se declare ya la emergencia alimentaria, pero si no es ahora, a partir del 10 diciembre vamos a impulsar las acciones necesarias para que sea una realidad”, resumió.

“Los peronistas somos solidarios, y vamos a gobernar para todos los argentinos y los bonaerenses. Tanto Alberto como Axel no van a tener las mismas actitudes que tuvieron Macri y Vidal con distritos que no les eran afines políticamente”, sentenció, y pronosticó que “Tres de Febrero va a estar mejor”. “Como oposición vamos a intentar marcar prioridades, y controlar que las distintas políticas públicas se implementen de manera eficaz y transparente”, completó.

Seguidamente, en cuanto a la gestión local, la dirigente del Movimiento Evita sostuvo que “viene un contexto de Nación y Provincia diferente, el país va a ser otro, y Tres de Febrero va a poder ponerse de pie”. “Diego Valenzuela tiene que escuchar el mensaje de las urnas, que le dijeron que un gran porcentaje de sus vecinos no está de acuerdo con su gestión”, exclamó, y ejemplificó: “Fue un intendente que no generó ninguna política pública para enfrentar el impacto de la crisis económica”.

En esa línea, ante la consulta sobre si sectores del peronismo apoyaron localmente a Juntos por el Cambio, respondió: “Nosotros construimos una gran frente de unidad, y la PASO fue algo saludable. No creo que haya compañeros que hayan elegido partir el voto del Frente de Todos. Después de agosto desarrollamos una campaña en conjunto con todos los precandidatos que participaron de las PASO del espacio. Recibimos el apoyo de todos”.

Dura, la concejal electa afirmó que al jefe comunal “le funcionó bien la estrategia de confundir al votante”. “En este tramo de la campaña plantearon que había referentes nuestros como candidatos que no lo eran; confundieron a la gente con una campaña del miedo, que partía de las mentiras; e intentaron atar nuestra lista a la gestión anterior. A su vez se despegaron del proyecto de Juntos por el Cambio, y nunca discutieron propuestas ni dieron el debate sobre la gestión realizada durante estos cuatro años”, expuso, y se lamentó porque su espacio no desarrolló las herramientas necesarias para contrarrestar la estrategia del valenzuelismo.

“Estamos evaluando los porqués de la derrota”, manifestó, y añadió: “Juntos por el Cambio aumentó su caudal de votos a nivel nacional, y eso impactó en Tres de Febrero”. Asimismo, para ella, “en el distrito se polarizó la elección, y muchos sectores de derecha terminaron eligiendo a Diego Valenzuela”. “También funcionó el corte de boleta, pero no es la explicación concreta de la derrota” local del Frente de Todos, continuó.

Díaz: “Un gran porcentaje de los vecinos no está de acuerdo con la gestión” de Diego Valenzuela