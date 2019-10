“Es una obra regional con pavimentación profunda en un lugar de tránsito muy fuerte. Es una zona de mucha circulación y es importante que se llegue desde Camino Real Morón hasta la Autopista Panamericana. Esto solo se puede realizar porque antes hicimos las obras de bajo de superficie, cloacas, gas, agua corriente, y ahora embellecemos la ciudad, por eso más pavimentos, parques y mejores veredas”, contó Posse al recorrer la obra. Y recordó: “Es algo que nos emociona, nosotros fuimos los que abrimos el camino cuando no existía el trazado de la calle Uruguay”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com