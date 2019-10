No es novedad la violencia estudiantil en el país, sin embargo, llama la atención la situación particularmente en Zárate, donde como consecuencia de otra pelea, en la Escuela Nº 35, murió un nene de 11 años.

Durante los más de dos minutos que duró la riña, no apareció ningún mayor a mediar en la situación, ni mucho menos autoridades de seguridad, ni de la Policía, ni del Municipio.