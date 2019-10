“Queremos que durante los 40 días que le quedan al gobierno de Ducoté comiencen a abordarse problemáticas que no pueden esperar a la entrega del mando y que son responsabilidad ineludible del Ejecutivo actual”.

Sobre las comisiones, detalló: Desarrollo social: “La emergencia alimentaria requiere soluciones inmediatas, el hambre de un niño, un joven o un adulto no puede esperar hasta el 10 de diciembre. Por eso esta comisión buscará fiscalizar lo que se está haciendo para abordar la problemática de manera que el municipio empiece ya a dar las respuestas que los pilarenses necesitan”.

“Voy a conformar una serie de comisiones integradas por concejales en funciones y concejales electos para que de manera inmediata el Ejecutivo de Ducoté brinde un diagnóstico de situación actual real sobre los temas más críticos y que no pueden demorarse en ser abordados y corregidos”.