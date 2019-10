Además, el intendente destacó la figura y la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y explicó, en vínculo con los liderazgos en dicha fuera política, que “nadie puede representar todo, pero algunos representan más que otros”. “Que haya un liderazgo claro no significa que -Mauricio Macri- tenga que ser el único. María Eugenia tiene un rol central al igual que Mauricio. La figura de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires es indudable”, aseveró.

Tras el encuentro, el jefe comunal señaló que los resultados electorales obtenidos por Juntos por el Cambio a nivel nacional consagran al actual mandatario en un lugar de “liderazgo indiscutido de una oposición que tiene que estar unida, para defender la mirada de cuatro de cada diez argentinos que no piensan igual” que el presidente electo Alberto Fernández.