Eduardo Otero se refirió a la importancia de contar con un sitio como el Polideportivo de para desarrollarse deportivamente: “Los chicos tienen los recursos, profes a disposición, una infraestructura hermosa, solo tienen que venir. No en muchos municipios pasa que puedan tener esta posibilidad de que haya una pileta municipal, y nosotros celebramos eso. Venimos a inculcarles que el deporte es en base a sacrificio pero que se llega, y queremos dejarles ese mensaje”.

El ex nadador argentino José Meolans, estuvo junto a los niños y jóvenes dentro de la pileta mostrando los ejercicios que luego ellos tenían que repetir. “Esta clínica de natación tiene que ver con la interacción de los chicos entre ellos, y de manera conjunta, con nosotros. Planteamos diferentes acciones que luego los chicos van tratando de realizar. No trabajamos cosas muy diferentes a las que hacen con sus profes. Nos amoldamos a los niveles que tienen, y a que ellos puedan vivir una linda experiencia”, puntualizó Meolans.

En el polideportivo de la localidad de Los Polvorines, el ex nadador José Meolans y el nadador Eduardo Otero, dictaron una clínica de natación en la que hablaron sobre técnica, y compartieron con los presentes, algunas de sus experiencias profesionales. Los alumnos fueron los niños del grupo de infantiles, menores y también de juveniles que asisten a las clases de natación en la pileta semi olímpica del lugar.