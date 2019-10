Por último, el profesor Elino Morales celebró: “Estamos dando todo por los chicos del barrio. En la escuela hacemos gimnasia, soga, practicamos con bolsa y se les enseña a caminar como en el ring. Hay chicos que tienen condiciones, pero a veces no les alcanza para comprarse un par de guantes o unas vendas, y en este club tratamos de darles todo lo que podemos. Ahora con la ayuda del Municipio vamos a poder trabajar mejor y los chicos están incentivados”.

En tanto, Tamara consideró: “Soy vecina y venir al club a practicar boxeo está buenísimo. Hace tres años que practico este deporte y me gustaría llegar a ser boxeadora profesional”. Entre los deportes que se practican en las flamantes instalaciones se cuenta boxeo, fútbol, patín artístico y zumba.