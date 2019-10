El ex precandidato a intendente del Frente de Todos, Octavio Argüello, se distanció de Juan Debandi...

“El pueblo de Escobar me volvió a dar el honor de ser elegido intendente por los próximos cuatro años. En 2015, llegábamos al gobierno con el 40% de los votos y hoy logramos el apoyo del 65% de los escobarenses”, escribió en redes el intendente.