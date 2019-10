El ex precandidato a intendente del Frente de Todos, Octavio Argüello, se distanció de Juan Debandi tras la derrota electoral de este domingo. Pidió que el PJ se congregue para una reorganización al momento que consideró que “se viene un proceso totalmente diferente” dentro de la estructura partidaria.

El dirigente dijo tener “sentimientos encontrados”, por un lado “estoy contento porque se ganó el gobierno nacional y el provincial, con el primer objetivo de sacar a estos animales que han destrozado el país”, y por el otro “la triste sorpresa de que no se pudo recuperar el distrito para el peronismo”.

“Creíamos que se ganaba, no pensamos que Diego Valenzuela pueda dar vuelta más de 15 puntos”, dijo Argüello, porque “en este municipio no hay cultura de corte de boleta”.

“Esto llama a ver cómo los peronistas nos sentamos a una mesa de debate para reorganizarnos”, reclamó el sindicalista, quien reclamó cambios tras 24 años “de una única forma de hacer política desde el justicialismo”.

A nivel nacional “se logró que todo el peronismo vaya unido, en Tres de Febrero no, y no por mi responsabilidad, si no por la conducción del PJ local”, apuntó Argüello contra Hugo Curto.

Al mismo tiempo criticó el continuo uso del ‘dedometro’ para definir a los candidatos, por ese motivo, dijo el ex precandidato, peleó en la interna del Frente de Todos, aunque consideró que “la única forma de que el peronismo no sea derrotado es que vaya unido”.

Octavio Argüello aclaró que no participó de la campaña de Juan Debandi, y sostuvo que ese sector “no entendieron que ya no disputaban una interna, si no que se enfrentaban a un oficialismo que iba a reaccionar fuertemente, lo que quedó demostrado”.

“Se viene un proceso totalmente diferente en el Partido Justicialista de Tres de Febrero”, dijo el hombre de Camioneros, en base a que “hay un sector del peronismo que ya no es aceptado por el vecino”, en referencia al curtismo.

“La gente quiere participación y ser escuchada, y no dirigencia que se encierre entre cuatro paredes”, finalizó.