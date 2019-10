“La charla está enfocada en enfermedades de alto impacto social. Queremos concientizar a la población joven sobre los grandes problemas que causa la ingesta de alcohol y como éste puede llevar al consumo de otras sustancias aún más adictivas y nocivas para la salud”, comentó Fernández, minutos antes de comenzar la exposición. Y subrayó: “La idea no es retar, ni criticar, ni prohibir, sino dar información, datos de organizaciones mundiales serias, para que tengan herramientas con las cuales protegerse”.

La charla estuvo a cargo del doctor Germán Fernández, gerente de Promoción de la Cultura y la Salud de mencionada fundación y ex jefe de Emergentología del Hospital Fernández, quien ha brindado más de 500 charlas a lo largo de todo el país llevando información a los jóvenes y adolescentes en temas de prevención.

A su lado, el secretario de Integración Comunitaria, Arturo Flier, explicó: “Junto a la red juvenil ‘Toma la voz’ hacemos encuestas para saber cuáles son las temáticas que más le interesan y preocupan. A partir de esta demanda, desarrollamos junto a la Fundación Osde este ciclo de charlas que aborda el tema de las adicciones como así también la educación sexual integral”, explicó. Y agregó: “Estamos trabajando muy fuertemente en distintas escuelas para evacuar todo tipo de dudas. No solamente hablamos de drogas ilegales sino también las que están legalizadas como el tabaco y el alcohol. Nuestra búsqueda es generar conciencia para lograr una sociedad más sana”.

“Esto es igualdad de oportunidades. Es un ciclo que nos parece muy importante porque nos permite acercarnos más a la comunidad, en particular la joven, para darle herramientas en un tema que preocupa a toda la sociedad”, expresó el intendente Gustavo Posse.