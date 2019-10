“Fue emocionante poder escucharlos en vivo porque tienen un gran talento. Me pareció interesante este encuentro entre ambas orquestas para que ellos se escuchen, aprendan una de la otra y los directores también trabajen en conjunto”, sostuvo el músico, y añadió: “Es bárbaro que el Municipio le brinde el espacio a tantos chicos con sus agrupaciones. Ojalá en un futuro continúen sumándose más conjuntos porque la música es un refugio puro”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com