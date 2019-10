Además, ya proyectó lo que será una gestión municipal con Axel Kicillof como gobernador bonaerense y Alberto Fernández como presidente. “Tengo la capacidad de dialogar con todo el mundo, he sido ministro de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires con Alberto Fernández como jefe de Gabinete y Axel Kicillof como ministro de Economía, y en los puntos cuando uno trata cuestiones concretas para los vecinos hay un momento en el que uno se pone de acuerdo”, enfatizó.

En diálogo con los medios tras su victoria, Grindetti les expresó a los vecinos de Lanús que lo votaron “un gracias inmenso”. “Creyeron en nosotros y valoraron lo que hicimos”, resaltó, y luego añadió: “Y los que no nos acompañaron, que nos acompañen, que estamos dispuestos a escucharlos y a discutir qué es lo mejor para Lanús”.