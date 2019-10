Ahora, en las elecciones generales, se enfrentó a la estrategia de corte de boleta del oficialismo local, que dio buenos resultados pero no sirvió para que Juntos por el Cambio retenga el municipio.

Cabe recordar que, en las PASO, una de las fundadoras de La Cámpora se impuso ampliamente a otras cinco listas del Frente de Todos, incluyendo la del ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez y otra apadrinada por Aníbal Fernández.

En Quilmes, con un 94% de las mesas escrutadas, triunfó la peronista Mayra Mendoza, que consiguió un 49,55% de los votos. El actual jefe comunal, el macrista Martiniano Molina, sumó 43,16%, y se la jugó por el corte de boleta, pero no le alcanzó.