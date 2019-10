En Pilar, Federico Achával es el nuevo intendente y se suma al contundente triunfo del Frente de Todos en el país y en la Provincia.

“Ganamos. Ganamos la posibilidad de empezar a transformar esta realidad tan dura, y eso es lo que nos llena de entusiasmo. Hace cuatro años venimos siendo testigos del desastre que generaron las políticas de Cambiemos. Vimos sufrir y deteriorarse la vida de la gente, y hoy eso se termina gracias a que millones de argentinos elegimos el camino de la esperanza”, sostuvo el jefe comunal electo.

“Lo que ganó hoy es la política al servicio de la gente. Es la construcción de un frente que creyó en la unidad como la única forma de salir adelante. No por nada, en toda esta campaña hablamos de la necesidad de construir un país entre y para todos. Porque en la Argentina no estamos dispuestos a que nada ni nadie nos venga a imponer una lógica de la individualidad, de los egoísmos, de las insensibilidades que no nos pertenecen. Y hoy eso se lo dijimos bien claro a todo Cambiemos en las urnas”, agregó.

“Este es un día histórico, porque cuando gana el sueño compartido, cuando gana la fuerza de un pueblo, cuando una elección es el resultado de una esperanza de tanta gente, quiere decir que hay una sociedad despierta, luchando por lo que le pertenece que no es ni más ni menos que su dignidad”, remarcó Achával.

“Hoy ganó el sentido común de saber que en un país, en una provincia y en un municipio que está lleno de oportunidades, no pueden haber 5 millones nuevos de pobres, ni gente con hambre, ni 43 pymes cerrando por día”, añadió.

“Hoy ganamos todos, porque la que ganó fue la construcción colectiva, la propuesta de una Argentina que incluya a cada ciudadano. Ese país es el que vamos a hacer junto a Alberto y a Axel, con gobiernos que desde la Nación, la Provincia y acá en Pilar trabajen incansablemente para devolverle a la gente lo que este gobierno rompió, para acompañarla y darle la mano”, opinó el hombre del Frente de Todos.

“Sentimos y estamos muy agradecidos porque todas esas personas que en este tiempo nos abrieron las puertas, nos acompañaron, nos expresaron sus preocupaciones creyeron y vieron en este frente una oportunidad real de vivir mejor”, aseguró.

“Nos alegra profundamente hablar del proyecto nacional y popular que representamos y que nos permitió recuperar un Municipio para los pilarenses. Yo caminé, yo vi, los abracé, los miré a los ojos a cada uno de ustedes y ese compromiso que asumí, es lo que ahora vamos a convertir en políticas públicas para los pilarenses, en derechos para los pilarenses, en trabajo para los pilarenses y en alegría para todos y cada uno de ustedes”, completó Federico Achával.

Y cerró: “Hoy la Argentina, la Provincia y Pilar empiezan a escribir una nueva historia. Y eso es gracias a todos”.