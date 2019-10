Finalmente, sobre la incorporación de sectores del peronismo que le dan un impulso militante a su gestión, el hombre del Pro dijo que buscará apuntalar el trabajo territorial. “En Ejército de los Andes muchos vecinos no sabían quién estaba poniendo las luces Led, haciendo las veredas, o transformando las calles, y al hacer esa tarea política, generó un gran apoyo de sectores populares que vieron en nosotros la mejor opción para seguir mejorando”, completó.

Frente a los próximos cuatro años en los que Tres de Febrero pasará a ser distrito opositor a los gobiernos nacional y provincial, el intendente cree que al estar ordenado administrativamente no habrá mayor dificultad para continuar con ejecución de obras. “Vamos a sentarnos a dialogar con la firmeza que nos da el pueblo con su voto con quienes a partir de diciembre gobiernan el país y la Provincia para discutir lo mejor para los vecinos”, adelantó Valenzuela, quien destacó por otro lado “las grandes elecciones de Mauricio Macri y la de María Eugenia Vidal, quien en su muy buena gestión debió atravesar problemas económicos muy desafiantes”.

Valenzuela dijo que buscará dialogar con Juan Debandi y otros dirigentes que representan a los vecinos que no acompañaron la propuesta de Juntos por el Cambio en lo local.