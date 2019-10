Leo Nardini retuvo la intendencia de Malvinas Argentinas con casi el 70% de votos a su favor, un número que resultó histórico, y así extendió su gobierno hasta el año 2023. El candidato del Frente de Todos superó por 44 puntos a su más próximo perseguidor, el hombre de Juntos por el Cambio, el ex alcalde Jesús Cariglino.

This site is protected by wp-copyrightpro.com