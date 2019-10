Por último, Zabaleta se refirió al plano local: “En Hurlingham se tiene que pensar en primer lugar en llevar adelante ese plan contra el hambre que anunció Alberto, convocar a una mesa de diálogo social, ya que en el país de los alimentos no puede faltar comida en la mesa de los vecinos, y luego en reactivar la economía, hay que proteger desde el Estado a los que menos tienen y quiero que llegue rápido diciembre para que los jubilados puedan recomponer sus jubilaciones y que en las familias haya trabajo”.

“Agradezco a mis vecinos por esta nueva oportunidad de poder seguir al frente del Municipio por cuatro años más, esta vez con un modelo de país distinto, con un modelo de Provincia distinto, que sin lugar a dudas va a apostar a la generación de empleo, a la protección social, a que no haya hambre, al consumo, a mejorar la situación de los jubilados, de los colegios, de la salud pública. Alberto y Axel representan eso y estoy feliz de ser parte de este proyecto político”, remarcó el intendente tras conocerse los resultados preliminares que lo ratificaron en el cargo.Luego, hizo referencia a la crisis social: “El macrismo nos deja una Argentina hecha pedazos. Estamos viendo lo que está pasando con la economía, con los jubilados, con las políticas sociales, le pedimos al presidente de la nación mucha responsabilidad porque hasta el 10 de diciembre gobierna la argentina, no tuvo esa actitud después del 11 de agosto y esperemos que la tenga ahora”.