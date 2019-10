Cuando le preguntaron si era optimista, la gobernadora respondió: “Siempre tengo esperanzas”. Lo dijo dos veces. Los números arrojados por las PASO dejaron muy comprometida su reelección: El Frente de Todos con el candidato Axel Kicillof obtuvo una ventaja de 17,9 puntos porcentuales sobre la boleta de Juntos por el Cambio. Además, en Buenos Aires no hay balotaje, y el gobernador electo será quien obtenga más votos.

“Por ahora la elección se está desarrollando con mucha tranquilidad, esperamos que todos los bonaereneses vayamos a votar. Es un día donde podemos hacer oír nuestra voz”, declaró la dirigente en línea con la motivación del presidente Mauricio Macri de captar el voto de aquellos que en las PASO no participaron de la elección.

La mandataria bonaerense votó en el Colegio Parroquial Don Bosco. Deberá descontarle una distancia de 17,9 puntos porcentuales al candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, en una elección que no tendrá balotaje.