Al respecto de las denuncias de ruptura de veda electoral por parte de los candidatos del Frente de Todos, el alcalde comentó: “Tengo el sabor amargo de que la vieja política se resiste a irse”. Al mismo tiempo, consideró que estos hechos violatorios de las leyes “ya se naturalizan, porque uno se cansa de denunciar ante la Justicia Electoral, y no pasa nada”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com