Además, cuenta que su familia está muy contenta con esta oportunidad y que su papá Fernando es quien más lo motiva a desarrollar sus tareas laborales. “Todo esto que estoy viviendo es gracias a la gran oportunidad que me dio el Municipio de San Isidro. Sin dudas, me cambió la vida y ojalá otros distritos brinden estas posibilidades”, finaliza entre lágrimas.

“Fabrizio fue uno de los egresados de la primera camada de este taller. Al principio no tenía mucho contacto con la tierra, pero fue desarrollando su sensibilidad y compromiso. Es una persona que disfruta de lo que hace y que trae muchas propuestas. Se preocupa por sus compañeros y es muy emprendedor”, afirma el coordinador general de huerta inclusiva de San Isidro, Ignacio Floridi.

“Es un gusto trabajar con él. Nos adaptamos mutuamente y es un compañero más. Resuelve y aprende todo muy rápido. Uno a veces tiene un preconcepto de las personas con capacidades diferentes, pero el día a día me demostró que puede trabajar como cualquiera de nosotros”, valora su compañera Daniela Martín.

“Es un joven muy bien predispuesto, responsable, voluntarioso, me sorprendió gratamente. Es alguien que contagia, siempre está de buen humor. La diversidad tiene un efecto positivo en el clima laboral y redunda en mejores ideas y en soluciones. Incorporarlo fue un acierto total del municipio y esto le abre las puertas a más chicos con capacidades diferentes”, destaca el director general de Mayordomía, Raúl Marcollese.

Y remarca: “Vamos en línea de la integración, reconocer a alguien que no viene a restarme, sino a enriquecer mi vida. Fabrizio siempre nos despierta una alegría, una sonrisa, está dispuesto en cualquier tarea. Arrancó con los huerteros y su compromiso fue valorado por los docentes y por nosotros y se le dio esta oportunidad”.

“La idea es que estos jóvenes se sientan importantes y parte activa de nuestra comunidad. Cuando nosotros decimos que la discapacidad tiene sus capacidades no es un mero eslogan, sino que realmente estamos convenidos de eso. En el caso de Fabrizio se da una inclusión directa en el municipio. Con estas acciones estamos logrando un cambio cultural; antes a la discapacidad se la miraba con pena, pero hoy en día se toma en cuenta aquel valor diferencial que puede aportar”, sostiene el secretario de Integración Comunitaria, Arturo Flier.

“A mí ya me conoce medio mundo, aquí soy feliz”, expresa con una sonrisa Fabrizio Larocca, de 29 años, quien tiene síndrome de Down y desde hace más de un año trabaja realizando tareas de mantenimiento, cadetería y limpieza en el Palacio Municipal de San Isidro, ubicado en avenida Centenario 77. Este caso es un ejemplo más de las diversas iniciativas de inclusión laboral que impulsa el Municipio de San Isidro como el bar Café Positivo, el Programa de Huertas Orgánicas y el trabajo en conjunto con diferentes empresas del distrito.

