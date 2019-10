A través de un comunicado, el Sindicato Unido de Trabajadores Municipales de Tres de Febrero criticó a la gestión de Diego Valenzuela, en lo que se traduce en un respaldo a la propuesta electoral distrital del Frente de Todos.

Entre otros puntos, denuncian que la administración de Diego Valenzuela “despidió más de 200 compañeros; no realizó el pase a planta permanente de trabajadores mensualizados (cerca de 800) que hace más de un año están en esa condición, según la ley, el pase a planta se realiza el día 366; mientras tanto, los trabajadores han sufrido persecuciones ideológicas a través de pases de área coercitivos, desmejoramiento de condiciones salariales como quita de horas extras o bonificaciones por jornada extendida”.

Además el gremio argumenta la falta de Convenio Colectivo de Trabajo y paritarias, algo común en todos los municipios de la provincia.

Por otro lado, el sindicato que encabeza el peronista Raúl Bazán, enmarcado en la FESIMUBO, denuncia que “tanto en las PASO como actualmente (el gobierno municipal) utiliza a los trabajadores en actividades de campaña política a su favor”, al respecto desde SUTRAM acompañan la iniciativa “tu campaña no es mi trabajo”

“Los trabajadores municipales de Tres de Febrero somos pobres y tenemos un sueldo básico de indigencia, en una línea que según el INDEC se fija en $13259 para una pareja con dos hijos menores de 12 años, mientras que el sueldo básico de un municipal es de $11000”, agregan en la nota repartida en dependencias del gobierno.

En relación, hablan de “bonos a modo de limosna que no impactan en los sueldos básicos ni en las bonificaciones “.

“En octubre 2015 nuestro sueldo básico en dolares era de U$S 840,33 y ahora, en octubre de 2019, es de solo U$S 181,39”, afirman.

“No hubo concursos para jefaturas y manejaron discrecionalmente la escala jerárquica poniendo a dedo cómplices del viejo Sindicato (hoy con Ariel Collia al frente), y afines dejando sin esa posibilidad de ascenso a trabajadores que tenían la preparación y la antigüedad”, sostienen, en una misiva que finaliza con la plataforma electoral de Cambiemos para el año 2015, la que dicen, el gobierno local incumplió.