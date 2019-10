En José C. Paz hay desgobierno, queda expuesto desde que los vecinos toman el rol de Estado. Lo mismo ocurrió en los barrios La Paz y San Adolfo, donde la gente levantó con sus propias manos un puente sobre el arroyo Zini.

“Hace años que protestamos por el estado de la calle, pero nunca tuvimos respuestas del gobierno de Mario Ishii, por eso decidimos trabajar entre todos los vecinos”, comentó el hombre, quien detalló que usan materiales propios y alquilan volquetes para depositar los barrizales que provocan inundaciones si ellos mismos no trabajan en comunidad para evitarlo.

Es increíble lo que pasa en José C. Paz, los vecinos tienen que reparar las calles de su barrio con materiales adquiridos de su bolsillo. Horas de trabajo para autodignificarse ante la indiferencia de la administración de Mario Ishii.

Ishii no arreglas las calles, pero los vecinos sí