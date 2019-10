Desde el Frente de Todos de Tres de Febrero, en nombre de Juan Debandi, desmintieron “enérgicamente” la denuncia de ruptura de veda y señalaron que “esto es parte de la campaña sucia que viene realizando Valenzuela. Está muy nervioso porque sabe que los vecinos van a reafirmar su voto por el trabajo y la producción, sectores dónde el municipio no puso un solo peso y solo destinó los recursos que pertenecen a la gente a la campaña sucia y a la descalificación”.

