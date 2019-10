En la reinauguración de la Unión Vecinal Villa de Mayo estuvieron presentes el ex nadador José Meolans, el nadador Eduardo Otero, y cientos de vecinos. “Este club garantiza la inclusión y revaloriza la historia del barrio. Desde 1952 los vecinos decidieron emprender y hoy los nietos y bisnietos están disfrutando haberlo puesto de nuevo en funcionamiento. Es un lugar maravilloso y muy familiar”, finalizó el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com