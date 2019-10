Federico Achával participó del cierre de campaña del Frente de Todos, que tuvo lugar ayer en Mar del Plata, y que encabezaron Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

“Las palabras de Alberto, de Cristina y de Axel hablan del país que queremos empezar a construir a partir del lunes, con millones de argentinos que tienen la esperanza de vivir mejor”, dijo el candidato.

“En esta última semana de campaña escuchamos muchos mensajes que sintetizan la profunda visión de país que tenemos en el Frente de Todos, un país de gente unida, alegre, construido entre todos y, fundamentalmente, en donde cada argentino tenga una oportunidad de progresar, desarrollarse y crecer”, agregó.

“Como decía hoy Axel, en esta campaña vimos que a pesar de los intentos de Cambiemos por querer que predomine el individualismo, la sociedad argentina no perdió su identidad. Y esa identidad es la de la solidaridad con el otro, la de tenderle la mano al que lo necesita, la de querer que sean más los que puedan realizarse. Eso es para nosotros la justicia social. Y eso no solamente lo vio Axel en toda la Provincia, nosotros en Pilar también lo vimos en cada uno de nuestros barrios. Fue la ayuda y la cooperación de la gente la que logró que, aún en los peores momentos, muchos no cayeran. Y con ese valor como premisa vamos a construir el país que tanto soñamos”, prosiguió Achával.

En referencia a las palabras de Alberto, que también habló de la “ética de la solidaridad”, y de un “contrato moral y ético” que el Frente de Todos sella con cada argentino, dijo: “Vamos a trabajar incansablemente para recomponer lo que los cuatro años de Macri, y de Ducoté en Pilar, destruyeron. Junto a Alberto y a Axel vamos a ocuparnos de que la salud pública sea una garantía; de que las escuelas sean lugares dignos; de que haya un Estado que reconozca el trabajo de los jubilados; de que el esfuerzo de cada argentino valga. Tenemos la responsabilidad de recuperar la felicidad de este pueblo y sabemos que eso sólo se logra con derechos garantizados”.

“Estamos convencidos de que la transformación que queremos hacer sólo se puede lograr si en cada rincón del país ponemos un Estado presente, que acompañe y le tienda la mano a todos. Esa es el compromiso que tenemos en Pilar”, completó el dirigente, y cerró: “Este domingo junto a Alberto, a Cristina y a Axel vamos a empezar a escribir una nueva historia para este país”.