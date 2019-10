Por último, la docente del Instituto Madre Rafaela manifestó: “Cuando pensamos en la huerta, el lugar físico lo teníamos, pero no los elementos, que sabemos son costosos. Así que a los chicos se les ocurrió pedírselos al Municipio a través de una carta, y por suerte hoy los recibimos para poder empezar”.

La profesora María Cabrera agregó: “Los chicos de sexto tuvieron la iniciativa de escribir una carta para pedir los elementos que trajeron hoy, para ellos es muy importante y novedoso. En particular, nos ayudó el profesor de Lengua y Literatura, porque tratamos de relacionar lo que hacemos con todas las áreas en las que trabajamos. Del proyecto participan los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado”.