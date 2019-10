Cerca de 20 mil personas, entre militantes y vecinos, asistieron al cierre de campaña que realizaron la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y en el estadio de Platense, en la localidad de Florida.

Además de la gobernadora y el intendente anfitrión, tuvieron lugar en el escenario principal, el vicegobernador de la Provincia, Daniel Salvador; y el ministro de Seguridad bonaerense y candidato a diputado nacional, Cristian Ritondo.

“Esta es, sin dudas, la elección más importante desde 1983, porque acá no se trata de ganar o perder, sino de decidir con qué valores queremos vivir durante los próximos años”, sostuvo el jefe comunal de Vicente López. Luego expresó estar convencido “de que somos muchos, cada vez más, los que decidimos dar vuelta esa página y no estamos dispuestos a volver atrás”.

“Nosotros no inventamos el cambio, nosotros expresamos una decisión de una sociedad que se cansó y se animó soñar un país y una provincia distinta”, afirmó.

A su vez, el intendente se refirió a los grandes avances que experimentó su distrito en los últimos ocho años, como ha sido el caso de la renovación del Hospital Houssay; el nuevo Hospital Geriátrico municipal; las obras en los tres retenes, que impidieron que los vecinos sufrieran inundaciones; y la puesta en valor integral del Paseo de la Costa. “Todo esto no pasa acá de milagro o porque Vicente López fue tocado por una varita mágica, sino porque hubo una decisión política, pero, sobre todo, muchísimo esfuerzo y trabajo codo a codo con los vecinos”, aseguró.

Para finalizar, subrayó ante todos los presentes que “esto que hoy nos une no termina acá, porque como siempre digo, es mucho más profundo que una elección o que el cargo que ocupemos”. “Siempre vamos a estar para defender las ideas y los valores en los que creemos, porque somos pacíficos pero no queremos que nos pasen por arriba”, cerró.

Por su parte, María Eugenia Vidal agradeció a los miles de vecinos que se congregaron en la última jornada de la campaña, que significó un cierre especial a una etapa en la que se sintió constantemente acompañada y apoyada por millones de bonaerenses. “El sistema político que había gobernado 30 años decía que una provincia llena de barones, ¿la va a gobernar una mujer?, y mientras todos ellos me cerraban las puertas, los bonaerenses me las abrían”, recordó.

“Quiero decirles que escuchamos, que entendimos, que estamos dispuestos a mejorar y a corregir todo lo que haya que corregir. Pero no es para atrás, es para adelante”, afirmó. “Si logramos tantas cosas juntos en estos cuatro años, ¿cómo no vamos a poder ser mejores¿. Si fuimos el gobierno de las obras y de las peleas, ¿cómo no vamos a poder ser el gobierno del trabajo, del crecimiento, de la producción?”, concluyó la gobernadora.

La elección de Vicente López como lugar de cierre no es casual, ya que el distrito donde gobierna Jorge Macri es una de las dos comunas del conurbano donde la gobernadora obtuvo mayor ventaja sobre el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, al obtener el 56 por ciento de los votos contra el 27 por ciento.

Fueron parte del acto, entre otros, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los candidatos a diputados nacionales, María Luján Rey, Miguel Bazze y Waldo Wolff; funcionarios del gobierno provincial; legisladores bonaerenses; y intendentes de Juntos por el Cambio y los candidatos a ese cargo del espacio.