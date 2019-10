El ex ministro y diputado Carlos Brown cree que las convocatorias de Juntos por el Cambio bajo el slogan...

“Argentina, la Provincia y Mar del Plata no quieren un proyecto de individuos, quieren un proyecto para todos y para todas, un proyecto solidario y un gobierno que esté a la altura de eso”. “Nuestros candidatos vienen a recuperar los derechos perdidos, a reparar el tejido de la industria y la producción, y a cambiar las prioridades. El trabajo, la producción, la salud y la educación son derechos, y gobernar te da la obligación de reconocer esos derechos”, sostuvo Kicillof.

Y celebró que: “Hoy podemos decir que fracasó el neoliberalismo en la Argentina”. Al respectó, señaló que a pesar de los intentos por que “predomine el individualismo, la sociedad argentina no perdió su identidad”. “Esa identidad es la solidaridad, trabajar con el otro, y no pisar cabezas”, enfatizó.

También fue parte de la jornada el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, quien en su discurso recordó que durante estos cuatro años de gobierno de Cambiemos no hubo solamente un “proyecto neoliberal en lo económico” sino también, un “proyecto neoliberal en lo político, en lo cultural y en lo simbólico”, que buscaba imponer una “forma de vida, basada en el egoísmo y en la idea de que el país puede manejarse como una empresa”.

Cuando la actual senadora nacional de Unidad Ciudadana presentó a Fernández como el “jefe de Gabinete del proyecto político que en 2003 le devolvió la dignidad a los argentinos”, el candidato presidencial del Frente de Todos no pudo evitar emocionarse.

“Que definitivamente nunca más la patria vuelva a caer en manos del neoliberalismo. Debemos evitarle el dolor a los argentinos y argentinas y por eso hoy estamos aquí juntos. Nunca más estas políticas”, arengó la ex presidenta, lo cual provocó que la multitud que la escuchaba comenzara a corear repetidamente la consigna “Nunca más”.

Fue Cristina Kirchner la que explicó que el encuentro multitudinario en la rambla marplatense no expresaba meramente de un cierre de campaña sino que sintetizaba la clausura del “ciclo histórico” del “neoliberalismo” en el país.