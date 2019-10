Murió a los 67 años y lo suplantará en el Concejo Deliberante, hasta diciembre de este año que terminaba su mandato, el ex referente de Graciela Camaño Pardo López, hoy enmarcado en el Frente de Todos.

En estos cuatro años, el desaparecido edil pasó por las filas de Cambiemos, por el Partido Fe, para terminar en el espacio de José Luis Espert, por el cual quiso ser candidato a intendente, lo que finalmente no ocurrió cuando la Junta Electoral no le permitió al Frente Despertar llevar representantes en territorio bonaerense.

El deceso del legislador comunal ocurrió esta tarde. Según informaciones, policías intentaron reanimarlo sin éxito. Al arribar el SAME al lugar, el médico se limitó solamente a constatar óbito.