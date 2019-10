En una caminata masiva por Monterrey Sur, Federico Achával realizó el cierre de campaña del Frente de Todos en Pilar.

Con los colores de la Argentina y acompañado de militantes, vecinos y de distintas expresiones culturales que abrían el paso con malabarismo, murga, circo y música, la multitud avanzó a lo largo de la calle Chacabuco del barrio derquino.

“Nos planteamos cerrar como empezamos, caminando junto al pueblo, en los barrios, llevándole a los vecinos un mensaje de esperanza, pidiéndoles que no bajen los brazos. Pero además con alegría, porque sabemos que este domingo las urnas se van a llenar con el voto de todos aquellos que quieren un Municipio y un país de pie”, dijo Achával.

“En 2015 nos dijimos que se venían tiempos difíciles y lo que teníamos que hacer era la organización política y social, y esa organización es la que hoy nos pone ante la posibilidad de dar vuelta la página triste en la que nos metió Cambiemos”, recordó. Y continuó: “Todos estos años nos propusimos acompañar a muchos argentinos y pilarenses que producto de ese modelo sufrieron la dificultad de no tener trabajo, de no poder comprar un medicamento o los útiles para que los chicos puedan ir a la escuela. A partir del lunes no solo queremos acompañarlos sino empezar a escribir con ellos una nueva historia”.

Luego aseguró que “Vamos a trabajar incansablemente por todos aquellos que en todo este tiempo no bajaron los brazos. Estamos convencidos de que en Pilar, y en cada una de nuestras localidades, llegó el momento de vivir con alegría y esperanza. Llegó el momento de levantar en alto nuestra identidad, de darle valor a nuestra cultura, de recuperar las oportunidades y de hacer que cada vecino de este Municipio se sienta orgulloso de su lugar”.

Finalmente declaró: “Este proyecto es un proyecto colectivo. No solamente lo integramos quienes somos candidatos, no solamente es un proyecto que encarnan Alberto, Cristina y Axel, es un proyecto de todos y por eso necesita del compromiso de cada uno”. Y concluyó: “Este domingo cuidemos los votos de los pilarenses porque va a ser un día histórico en donde le devolvamos la felicidad al pueblo”.