El candidato a intendente también destacó las palabras de Axel Kicillof: “Da mucha alegría ver a un candidato a gobernador de la Provincia como Axel que no solamente se está planteando cómo garantizar la salud pública, una educación de calidad, la seguridad y trabajo sino que además quiere transformar a la Provincia en ese lugar lleno de oportunidades que realmente es. En Pilar vamos a trabajar y a contribuir en la construcción de esa Provincia pujante que podemos y nos merecemos tener”.

“Hoy en La Plata, Cristina y Axel le hablaron a miles de personas que no van a dejar que les hagan creer que la tristeza, el ajuste y las falsas promesas de Cambiemos vinieron para quedarse. Estamos ante la posibilidad de empezar a escribir una nueva historia y eso es lo que vamos a hacer con Alberto, con Cristina, con Axel, con Verónica y con millones de ciudadanos que sueñan con otra Provincia y con otra Argentina”, dijo.