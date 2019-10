El concejal de Juntos por el Cambio, Alexis Livora, conversó con SMnoticias a horas de las elecciones generales en las que los vecinos tendrán la oportunidad de elegir un gobierno municipal distinto al que viene en el poder desde 1999.

“Encaramos los últimos días de campaña con muchas ganas, siendo positivos porque sabemos que el resultado de nuestro trabajo se va a ver reflejado en las urnas”, dijo el joven edil.

Conversamos con los vecinos en todos los barrios, recorriendo instituciones, centros de jubilados y clubes, con el convencimiento de que tenemos el mejor candidato a intendente para José C. Paz”, manifestó en referencia a Ezequiel Pazos, además de calificar a María Eugenia Vidal como “la mejor gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires”.

El concejal de Cambiemos entiende que las marchas enmarcadas en la consigna del #SiSePuede “demostraron que hay millones de personas con ganas de que el presidente Mauricio Macri siga, por lo que queda en evidencia que somos un montón que a pesar de las circunstancias que atraviesa el país tenemos ganas de seguir peleándola y sacarlo adelante”.

Livora dijo que para este domingo reforzarán la fiscalización en las escuelas “donde creemos que se cometieron errores”, no obstante, no cree que esté en el control la diferencia electoral, si no “en el trabajo que se vino haciendo día a día”.

“Ahora la gente va a elegir el modelo de país que quiere, o la opción que vivimos durante 12 años, con autoritarismo, prepotencia, las barrabravas, las mafias sindicales y patotas, o la propuesta de Juntos por el Cambio, con una república en la que exista división de poderes, donde se privilegien los valores y una forma de gobernar transparente”, finalizó.

El mensaje de Ezequiel Pazos

El candidato a intendente, Ezequiel Pazos, envió un mensaje a los vecinos a través de redes sociales. En el video, se refiere a las obras realizadas por los gobiernos nacional y provincial en el distrito, y convocó a votar para que “juntos cambiemos definitivamente José C. Paz”.