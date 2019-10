Y agregó: “No es que por haber votado al Frente de Todos la economía iba mal, sino porque la economía iba mal, castigaron al trabajador, al jubilado, al maestro, a la maestra, y nuestra sociedad no dijo ‘que se vayan todos’, votó al Frente de Todos”.

“Hoy estamos atestiguando el fracaso de Macri y Vidal, no solo un fracaso económico respecto de lo que ellos prometían, sino un fracaso en una forma de concebir y gobernar”, señaló Kicillof.

“Fue una campaña que se trató de recorrer, escuchar, ser solidarios y tender puentes, de cerrar esa grieta que querían crear para que no le pudiéramos hablar a otro argentino”, sostuvo, y consideró que se tata de una grieta que aseguró no haber visto “en ningún lado de la provincia de Buenos Aires”.