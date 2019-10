La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Escobar puso en funcionamiento el programa Unidad Obstétrica Cero, dirigido a detectar en los centros municipales de salud aquellas mujeres embarazadas que no se han realizado el debido control obstétrico y así poder facilitarles los cuidados y exámenes correspondientes. De esta forma, se busca proteger tanto a la madre gestante como al bebé de potenciales complicaciones que puedan afectar su salud.

