Otro sanfernandino que no dudo en ir al teatro fue Gabriel. “El show fue muy divertido y que artistas reconocidos acerquen a San Fernando es muy importante, hay un ida y vuelta muy rico”, dijo. Y su esposa Alicia agregó: “Es la primera vez que venimos, lo conocemos a Pablo Picotto y nos encanta su humor. Me parce buenísimo que traigan a Victoria estos espectáculos de primer nivel”.

Cientos de sanfernandinos rieron hasta las lágrimas en una noche de humor y música en el Teatro Martinelli. Por ejemplo, la vecina Susana comentó: “Hemos venido varias veces a este teatro, la atención es de primera y los espectáculos uno mejor que el otro, muy conformes”. Por su parte, Cristina consideró: “Me encanta el teatro, he visto obras muy lindas y tenerlo cerca de casa es una gran comodidad. Además, los precios son muy accesibles y eso lo valoramos mucho”.

Al finalizar el desopilante show, el protagonista manifestó: “Vuelvo al Teatro Martinelli, me parece una sala hermosa y muy contento de poder compartir mi show con la gente de San Fernando. Me parece muy importante que se hagan estas movidas culturales para promover el teatro al alcance de todos. Hoy les traje un picadito de cosas que hago en las redes sociales, personajes y reflexionamos con humor sobre distintos temas”.