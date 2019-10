Desde la Defensoría del Pueblo, resaltaron que quienes vayan a votar y tengan una limitación o discapacidad, permanente o temporaria, cuentan con medidas de apoyo, prioridad para entrar al cuarto oscuro; derecho a votar en el Cuarto Oscuro Accesible; pueden ingresar con una persona de confianza o con el presidente de mesa; y también pueden ingresar con perros de asistencia y utilizar una plantilla guía para firmar el padrón. Al respecto, Jorge Macri subrayó: “las personas mayores van a tener prioridad y no van a tener que hacer largas filas en las escuelas”.

