Afortunadamente, el conductor el automóvil que quedó dado vuelta no sufrió más que algunos golpes menores, y pudo descender del rodado por sus propios medios.

Ocurrió en el cruce de Ayacucho y Vidal. Una camioneta impactó con un automóvil, que terminó volcado y dañando dos vehículos estacionados. Afortunadamente, no se registraron heridos.