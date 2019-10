El Teatro Municipal Pepe Soriano fue escenario del espectáculo, en el que trabajan actores y actrices de la región. El último año, el subsidio que otorga el Municipio de Tigre ha beneficiado a más de 120 proyectos.

El auditorio del Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez se vistió de los años 50 con la obra “Nunca estuviste tan adorable”, una representación que cuenta la historia de la familia del autor, Javier Daulte, y la situación de la clase media argentina de la época. Integrada por un elenco de artistas de la región, la propuesta teatral fue subsidiada por el Fondo Municipal de las Artes con el objetivo de fomentar; estimular y promover la identidad cultural del arte local.

Contenta de trabajar por primera vez en el Teatro Municipal Pepe Soriano, la directora de la obra Alejandra Gargiulo, expresó: “Este espacio es hermoso, entré y me sorprendí de la calidad del edificio, la técnica y de la gente que está súper predispuesta, se nota que les gusta lo que hacen. Me encanta la iniciativa que tiene el Municipio de acercar el teatro a las familias, ya que no todo el mundo puede pagar una entrada”.

El montaje de la obra es dinámico, ya que la historia transcurre en los años 50 primeramente, para luego adentrarse en la década de 1970. El vestuario y la escenografía acompañan el paso del tiempo, que juega un rol fundamental en la narrativa dramática.

Ana, vecina de Tigre, expectante por ver el espectáculo, comentó: “Me encanta el teatro, es hermoso. Está muy bien la iniciativa del Municipio de Tigre en permitir que todos podamos conocer el teatro y ver obras de manera gratuita. Aparte de propuestas culturales, también voy al Centro Universitario Tigre y uso el polideportivo, por lo cual estoy muy agradecida”.

“Nunca estuviste tan adorable” tuvo numerosas distinciones, como el premio Ace a mejor obra y director. El elenco está compuesto por Marina Echague, Claudia Sánchez, Maribel Khazhal, Julieta Tucci, Agustín Kazah, Ignacio Villareal y Sebastián Esper.

El último año, el subsidio que brinda el Municipio de Tigre ha beneficiado más de 120 proyectos. Por noveno año consecutivo y siendo un programa pionero a nivel nacional, se lanzará próximamente la convocatoria para vecinos y vecinas de Tigre con el objetivo de fomentar; estimular y promover la diversidad e identidad cultural del arte local.