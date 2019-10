Finalmente, de cara a las elecciones del domingo mencionó: “Estamos seguros de que van a ser millones los que con su voto le hagan entender a Cambiemos que esta no es la Argentina que queremos”. Y remató: “Este domingo los argentinos vamos a llenar las urnas de votos para terminar con este tiempo de tristeza”.

“Sabemos que Alberto piensa en una Argentina federal, y que eso no solamente incluye a las Provincias, sino que también tiene que ver con el trabajo que se haga desde los municipios. Cada vez es más la responsabilidad que toman los Intendentes en temas como la salud, la seguridad o la educación y el compromiso a futuro en Pilar, es trabajar junto a Alberto y a Axel para que esos vuelvan a ser derechos garantizados de todos los pilarenses”, agregó. En línea con la mirada de Alberto, Achával dijo: “Estamos convencidos de que vamos a estar en un mejor país el día que un niño que nazca en Pilar, también pueda crecer, estudiar, trabajar, formar su familia y desarrollarse en ese lugar. Esa es la mirada federal que tiene Alberto para esta Argentina y esa es la mirada con la que vamos a gobernar en Pilar”.

Durante el acto de cierre Fernández planteó que: “El domingo tenemos una nueva oportunidad y no debemos dejarla pasar. No es verdad que estamos condenados por la realidad. Nosotros construimos la realidad”. Y luego dijo: “Cada día que gobernó Macri, se cerraron 43 empresas. Y cuando se cierran empresas, se pierde trabajo y cuando se pierde trabajo la gente cae en la pobreza. Nuestro deber moral es revertir esa situación para todos los argentinos”.