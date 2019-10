Además, el alcalde malvinense afirmó que “se va a ampliar la diferencia” con respecto a las elecciones primarias, ya que “quienes votaron a otra fuerza es porque no les gusta el rumbo actual del país”.

“Nos van a dejar un país muy complicado, con cuatro de cada diez argentinos por debajo de la línea de pobreza. Por primera vez en muchos años hay gente que ha vuelto a tener hambre porque han sido abandonados por el Estado y no tiene como sustentarse”, manifestó.