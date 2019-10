El concejal y candidato a intendente de José C. Paz, Ezequiel Pazos, recibió en el distrito al ministro...

Este medio intentó consultar a la Municipalidad de José C. Paz el destino del dinero que el Estado recauda por la venta de alimentos, y si existe control bromatológico de los productos en venta, pero no encontró ningún responsable de Prensa dentro del organigrama.

“Es una vergüenza, el intendente de José C. Paz vende pan y verduras en la plaza de Sol y Verde, mientras hay tanta gente sin poder comer”, dice el denunciante.

Llegaron al Whatsapp de SMnoticias fotos de un operativo del gobierno de José C. Paz en un predio lindante a la estación Sol y Verde en el que, municipales con la remera de Mario Ishii venden verduras y pan a precios populares. “No entregan ningún tipo de ticket” ni comprobante, comentan los denunciantes.

Son horas en las que trascienden imágenes de polémicas estrategias en todos los municipios con el fin de sumar adeptos electorales a cambio de dádivas, no es el caso de José C. Paz, donde el clientelismo se cobra.